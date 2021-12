Was läuft heute? | The Last Christmas Special, Strange But True, Ein Hauch von Amerika – Dokumentation

The Last Christmas Special

Überteuerte Adventskalender, fragwürdige Geschenke und Glühwein-Suff auf dem Weihnachtsmarkt: Die Weihnachtszeit bietet eine Menge Gesprächsstoff. Die ideale Gelegenheit für Komikerin Carolin Kebekus die weihnachtlichen Tücken mal genauer unter die Lupe zu nehmen – natürlich gewohnt humorvoll und mit Biss. Das Weihnachtsspezial „The Last Christmas Special“ ist jetzt auf Netflix abrufbar.

Strange But True

Ronnies Familie kann es kaum glauben: Ganze fünf Jahre nach dem Tod von Ronnie steht plötzlich Melissa, seine damalige Freundin, vor ihrer Tür und ist schwanger – und sie behauptet, dass nur Ronnie der Vater des Kindes sein kann. Als die anfängliche Wut und Ungläubigkeit von Ronnies Mutter und seinem Bruder in Neugier umschlagen, müssen sie feststellen, dass die Wahrheit erschütternder ist, als gedacht. Der Thriller „Strange But True“ ist jetzt auf Sky.

Ein Hauch von Amerika – Dokumentation

In den 50er Jahren schicken die USA zehntausende Soldaten in die Westpfalz. Sie bringen ein neues Lebensgefühl in die Region, es gibt eine neu belebte Barszene, Dollars und Cadillacs. Für viele junge Frauen verändert sich in dieser Zeit aber auch noch etwas anderes, denn sie verlieben sich in einen GI. Die Doku „Ein Hauch von Amerika“ erzählt die Geschichten von diesen Frauen und ihren Beziehungen, die zur damaligen Zeit kaum akzeptiert wurden. „Ein Hauch von Amerika – Dokumentation“ ist jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.