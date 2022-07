Was läuft heute? | The Last Full Measure, Blown away, Sex und Identität

The Last Full Measure

Ein Kriegsdrama mit Starbesetzung: Der ehrgeizige Pentagon-Beamte Scott Huffman (Sebastian Stan) möchte dem gefallenen Veteranen William Pitsenbarger posthum die Medal of Honor verleihen lassen. Im Vietnam Krieg hat dieser über 60 Soldaten das Leben gerettet und ist zu einer wahren Legende geworden. Doch je tiefer Huffman in der Geschichte gräbt, desto mehr Ungereimtheiten deckt er über die Mission von damals auf. Als pensionierte Veteranen sind unter anderem auch Christopher Plummer und Samuel L. Jackson zu sehen. Den Kriegsfilm „The Last Full Measure“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Blow Away (Staffel 3)

Glas ist ein beeindruckendes Material. Menschen, die die Kunst des Glasblasens erlernt haben, müssen sich auf Material und das Element Feuer einlassen, um Glaskunst zu erschaffen. In der Reality Show „Blown Away“ kämpfen zehn Kandidaten und Kandidatinnen um 60.000 Dollar Preisgeld und stellen dabei beeindruckende Gebilde her. Diese müssen am Ende nicht nur den prüfenden Blicken der Jury stand halten. Die dritte Staffel von „Blown Away“ ist jetzt bei Netflix verfügbar.

Sex und Identität

Es gibt Männer und Frauen. Das war lange Zeit die vorherrschende Meinung. Doch auch die Wissenschaft stellt im Laufe der anhaltenden Debatten um Geschlecht, Sex und Gender fest, dass es in der Tat nicht so einfach ist, Geschlecht nur nach Mann und Frau zu trennen. Die Doku „Sex und Identität“ beleuchtet die über Jahrhunderte propagierte Binärität. Die Doku „Sex und Identität“ könnt ihr in der Arte-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.