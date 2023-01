Was läuft heute? | The Last of Us, Brotherhood, Wir

The Last of Us

In der Serienadaption des erfolgreichen Playstation-Spiels „The Last of Us“ soll ein Schmuggler namens Joel mit der 14 Jahre alten Ellie quer durch die USA reisen. Ellie trägt den Schlüssel gegen ein Virus in sich, das vor 20 Jahren die Menschheit fast ausgerottet hat. „Mandalorian“-Darsteller Pedro Pascal übernimmt zusammen mit seiner ehemaligen „Game of Thrones“-Kollegin Bella Ramsey die Aufgabe, Joel und Ellie in Serienform zu verkörpern. Bei WOW könnt ihr ab heute die erste Folge „The Last of Us“ streamen. Neue Folgen gibt’s dann wöchentlich.

Brotherhood

Wem Nollywood nichts sagt, der könnte mit dem Actionfilm „Brotherhood“ einen guten Einstieg bekommen. Nollywood gilt als nigerianische Antwort auf Hollywood. In „Brotherhood“ geht es um zwei Brüder, die sich nach Jahren auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes wiedersehen. Schon im Trailer wird klar, dass es sich um eine Hommage an Filme wie „Bad Boys“ oder „Gefährliche Brandung“ handelt. „Brotherhood“ gibt es auf Prime Video.

Wir

In Staffel 3 der ZDFneo-Serie „Wir“ geht es wieder um zwei Menschen aus einem Kreis alter Freunde. Dieses Mal dreht sich die Geschichte um Maik und Linh. Eigentlich sollte alles mit Kindern und eigenem Laden perfekt sein. Doch nachdem die Eltern mal wieder einen Abend mit Freunden absagen müssen, da es Probleme in ihrer Gärtnerei gibt, kommt Linh ins Grübeln und fragt sich, ob ihr Leben nicht an ihr vorbeizieht. Die neuen Folgen „Wir“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

