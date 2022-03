Was läuft heute? | The Last Samurai, In guten Händen, Art Traffickers – Geraubte Schätze

The Last Samurai

Tom Cruise ist berühmt und berüchtigt für die Action-Filme, in denen er mitgespielt hat. „The Last Samurai“ ist einer davon. In der Rolle des ehemaligen amerikanischen Soldaten Nathan Algren wird er um 1870 von der japanischen Armee angeheuert, um diese wieder fit zu machen. Das misslingt allerdings komplett und Nathan Algren landet in den Händen der Samurai. Die töten ihn aber nicht, sondern bilden ihn aus. Auf welche Reise das Algren nimmt, seht ihr bei Amazon Prime Video.

In guten Händen

Die alleinerziehende Mutter Melissa hat nur noch wenige Monate zu leben. Salopp gesagt macht ihr das nicht aus. Nur: Sie hat einen kleinen Sohn. Und den möchte sie nicht alleine zurücklassen. Also macht sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Vater. Dass das gar nicht mal so leicht ist, überrascht nicht. Mit Firat findet sie trotzdem einen recht aussichtsreichen Kandidaten. Die türkische RomCom läuft jetzt bei Netflix.

Art Traffickers – Geraubte Schätze

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Mona Lisa aus dem Louvre in Paris geklaut – bis heute einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle. Aber bei weitem nicht der einzige. Die neue Doku-Serie „Art Traffickers – Geraubte Schätze“ widmet sich genau dem Thema. In vier Folgen werden sich vier verschieden Diebstähle angeguckt. Mit Fokus auf den Dieben, aber auch auf denjenigen, die Kunst kaufen, und den ermittelnden Behörden. Bei Sky Documentaries könnt ihr euch das jetzt angucken.

