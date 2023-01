Bild: The Legend of Vox Machina | Prime Video

Was läuft heute? | The Legend of Vox Machina, Big Mäck: Gangster und Gold, Asbest

Dungeons & Dragons in Serienform

In der zweiten Staffel „The Legend of Vox Machina“ stürzt sich eine chaotische Truppe Fantasy-Söldner und -Söldnerinnen erneut in ein Abenteuer. Auf Netflix gib es eine True-Crime-Doku von den Machern von „How to sell Drugs online (fast)“ und in der Serie „Asbest“ sitzt Schauspieler Kida Khodr Ramadan auch hinter der Kamera.