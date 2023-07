Was läuft heute? | The Lincoln Lawyer, Loving Pablo, Emma

The Lincoln Lawyer — Staffel 2

Mickey Haller hat zwar eine eigene Kanzlei und ein eigenes Büro. Er arbeitet aber lieber auf dem Rücksitz seines Autos und kann besser denken, wenn er selbst am Steuer seines Ford Lincoln sitzt. Deswegen ist er in Los Angeles auch als „Lincoln Lawyer“ bekannt. In der zweiten Staffel ist Mickey zwischen vielen Frauen hin- und hergerissen, die dann auch noch Rechtsbeistand von ihm brauchen. Die neuen Folgen basieren auf dem Buch „Der fünfte Zeuge“, dem vierten Band der Mickey-Haller-Buchreihe. Streamen könnt ihr die zweite Staffel „The Lincoln Lawyer“ ab heute bei Netflix.

Loving Pablo

Das Buch, auf dem dieses Drama basiert, heißt „Amando a Pablo, odiando a Escobar“ (dt. „Pablo lieben, Escobar hassen“) und stammt von der kolumbianischen Journalistin Virginia Vallejo. Im Film „Loving Pablo“ geht es unter anderem um die Affäre zwischen Pablo Escobar (Javier Bardem) und Vallejo (Penélope Cruz), und Escobars wachsenden Einfluss im internationalen Drogenhandeln. Doch als die Affäre endet, Vallejo in die USA flieht und dort mit den Behörden zusammen arbeitet, wird es für Escobar brenzlig. „Loving Pablo“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Emma

Die wohlhabende Emma Woodhouse hält sich für die geborene Kupplerin. Nachdem sie ihre Schwester und ihre Gouvernante erfolgreich verheiratet hat, sucht sie als nächstes für die Waise Harriet Smith nach einem standesgemäßen Ehemann. Denn Emma ist überzeugt, dass Harriet eigentlich aus wohlhabendem Haus stammt und deshalb nicht den Bauern Mr. Martin heiraten sollte. Neben der ganzen Kuppelei vergisst Emma allerdings ihr eigenes Liebesleben. Die vierteilige Serie „Emma“, nach einem Roman von Jane Austen, läuft heute ab 21:40 Uhr auf Arte und ist bereits in der Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

