Was läuft heute? | The Little Things, Wild Child, Parfum

The Little Things

Sheriff Deke soll den noch jungen Detective Baxter bei seiner Suche nach einem gefährlichen Serienmörder helfen. Schnell stoßen sie auch auf einen Verdächtigen, aber der ist zu gerissen und hat eine teuflische Freude daran, die Polizisten vorzuführen. Neben Denzel Washington und Rami Malek ist auch Oscarpreisträger Jared Leto als hochintelligenter Psychopath in dem neuen Film „The Little Things“ zu sehen. Mit dem Sky Ticket könnt ihr den Film jetzt anschauen.

Wild Child – Erstklassig Zickig

Poppy Moore ist verwöhnt, zickig und treibt ihren Vater regelmäßig in den Wahnsinn. Als sie die Kleider ihrer Stiefmutter ins Meer wirft, ist der Bogen überspannt. Er schickt sie nach England, wo sie auf ein Mädcheninternet gehen soll. Kaum angekommen, will Poppy nur noch eines: So schnell wie möglich zurück. Um das zu erreichen, muss sie erstmal für eine Menge Ärger sorgen. Den Film „Wild Child“ findet ihr jetzt bei Amazon Prime Video.

Parfum

Für das perfekte Parfum ist schon Jean-Baptiste Grenouille in dem Klassiker „Das Parfum“ über Leichen gegangen. Die Serie „Parfum“ ändert die Geschichte etwas um und packt sie in die heutige Zeit nach Deutschland. Auch hier wird eine Frauenleiche gefunden und die Verdächtigen haben früher sehr gerne mit Gerüchen experimentiert. Die Crimeserie könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

