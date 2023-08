Was läuft heute? | The Lost Flowers of Alice Hart, Zwischen uns die Nacht, 37 Sekunden

The Lost Flowers of Alice Hart

Alice Hart ist die Protagonistin in der Drama-Serie „The Lost Flowers of Alice Hart“. Schon in jungen Jahren wird sie traumatisiert, als ihre Eltern in einem Feuer ums Leben kommen. Als sie nach dem Tod ihrer Eltern zu ihrer Großmutter auf eine Blumenfarm zieht, findet sie heraus, dass ihre Familie ein dunkles Geheimnis umgibt, das ihr ganzes Leben beeinflusst. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Buch von Holly Ringland. „The Lost Flowers of Alice Hart“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Zwischen uns die Nacht

In „Zwischen uns die Nacht“ geht es um Marie, die sich und ihren fünfjährigen Sohn Lenny gerade noch so über die Runden bringen kann. Es fehlt vorne und hinten an allem. Doch als sie den Schaustellergehilfen Erich kennenlernt, ändert sich alles für sie. Endlich hat sie Freunde, die sich um sie sorgen. Erich hütet allerdings ein Geheimnis vor ihr, von dem sie erst später erfährt. „Zwischen uns die Nacht“ gibt’s jetzt in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Film gehört mit sieben anderen Filmen zu der Sommerreihe „Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten“. Auch alle anderen Filme der Reihe gibt es ab sofort in der ZDF-Mediathek.

37 Sekunden

Clara Andersen ist Anwältin und vertritt Klientinnen, die wegen Missbrauchsvorwürfen vors Gericht ziehen. Als Feministin steht sie für Frauen ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Doch als ihr eigener Vater beschuldigt wird, gegen ihren Willen mit ihrer besten Freundin geschlafen zu haben, verrät sie ihre Ideale auf einmal. Sie stellt sich an die Seite ihres Vaters, um ihre Familie zu schützen. Die Drama-Serie „37 Sekunden“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

