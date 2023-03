Was läuft heute? | The Mandalorian, The Circle, Raus aufs Land

The Mandalorian — Staffel 3

Die Serie „The Mandalorian“ spielt im Star-Wars-Universum und zeigt die Reise des Mandalorianers Din Djarin durch die Galaxis. In der dritten Staffel kehrt er mit seinem Begleiter Baby Yoda aka Grogu zurück auf seinen Heimatplaneten Mandalore. Dort muss er seine Ehre wiederherstellen, da er gegen eine der wichtigsten Regeln der Mandalorianer verstoßen hat: Er hat seinen Helm abgesetzt. Ob ihm das gelingt, könnt ihr ab heute in der dritten Staffel „The Mandalorian“ bei Disney+ sehen.

The Circle

In dem Film „The Circle“ geht es um ein Tech-Unternehmen mit einer großen Vision. Alle Daten sollen öffentlich sein und der Mensch gläsern. Nur so kann das Unternehmen „Circle“ den besten Service bieten. Die neue Mitarbeiterin Mae (Emma Watson) glaubt an diese Vision und will der Firma dabei helfen, sie Realität werden zu lassen. Doch dann begegnet sie dem mysteriösen Ty, der sie vor den Machenschaften der Firma warnt. „The Circle“ gibt es jetzt bei Netflix.

Raus aufs Land

Immer mehr Großstädterinnen und Großstädter wollen aus ihren lauten und stressigen Metropolen fliehen. Sie träumen vom idyllischen und entschleunigten Landleben. Die Doku „Raus aufs Land“ begleitet Menschen aus Berlin, die sich diesen Traum verwirklichen wollen, bei ihrem Umzug ins brandenburgische Umland. Ob sich ihre Hoffnungen und Träume erfüllen oder ob sie wieder zurück in die Stadt wollen, könnt ihr jetzt in „Raus aufs Land“ in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.