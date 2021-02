Was läuft heute? | The Map of Tiny Perfect Things, Leben aus dem All, The Poison Rose

The Map of Tiny Perfect Things

Mark und Margaret sind eigentlich ganz normale Teenager – nur, dass sie in einer Zeitschlaufe gefangen sind und immer wieder den gleichen Tag erleben. Als sie sich gemeinsam auf die Suche nach den schönen, kleinen Dingen des Alltags machen, entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung zwischen ihnen. Wollen sie der Ewigkeit jetzt überhaupt noch entkommen? Das könnt ihr in „The Map of Tiny Perfect Things“ bei Amazon Prime Video herausfinden.

Leben aus dem All – Schwarze Löcher

Arte zeigt in einer neuen Dokumentation die Bedeutung von Schwarzen Löchern. Sie sind nicht nur Giganten, die alles verschlingen, was in ihre Nähe kommt, sondern auch die Grundlage allen Lebens. Das besagen jedenfalls aktuelle Forschungen, die davon ausgehen, dass Schwarze Löcher das Zentrum einer jeden Galaxie darstellen. Die Doku könnt ihr jetzt in der Arte Mediathek streamen.

The Poison Rose – Dunkle Vergangenheit

Als etwas schräger Privatdetektiv kehrt Carson Phillips in sein Heimatdorf in Texas zurück, wo er nach einer verschwunden Frau suchen soll. Als auch noch der lokale Football-Star Happy getötet wird und die Tochter von Carsons Ex-Freundin unter Verdacht steht, nehmen die Verstrickungen und Geheimnisse seiner dunklen Vergangenheit ihren Lauf. Den Thriller mit John Travolta und Morgan Freeman könnt ihr auf Sky Cinema Premieren sehen.

