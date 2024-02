Bild: The Marvels | Laura Radford © 2023 MARVEL / Disney+

Was läuft heute? | The Marvels, Shoplifters, Waterwoman

Ein ungleiches Trio

Auf Disney+ bildet sich mit „The Marvels“ ein neues Team voller starker Superheldinnen. Bei Filmfriend wird in „Shoplifters“ die Geschichte einer Familie mitten in Tokio erzählt und Anna von Boetticher ist als „Waterwoman“ in der ARD-Mediathek unterwegs.