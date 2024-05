Was läuft heute? | The Meaning of Life, Familie Petrow hat Grippe, Luca tanzt leise

The Meaning of Life

In der schwedischen Serie „The Meaning of Life“ sind die beiden Schwestern Alva und Ellen vor Herausforderungen gestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Alva und ihr Partner versuchen vergeblich, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Während Ellen, die mit ihrem Mann bereits drei Kinder hat, diese Entscheidung bereut. Die Serie erzählt von dem Druck, der durch gesellschaftliche Erwartungen auf jungen Frauen und Familien lastet. Die Serie streamt ihr bei MagentaTV.

Familie Petrow hat Grippe



Im Rahmen der 77. Internationalen Filmfestspiele in Cannes zeigt ARTE in der Mediathek preisgekrönte Filme. Der russische Film „Familie Petrow hat Grippe“ stellt eine kleine Familie in Jekaterinburg in den Vordergrund. Am Silvesterabend erkranken alle drei an einer Grippe, die bei Mutter und Vater Halluzinationen auslöst. Kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion zeigt sich, dass sich alle auf ihre eigene Art die alte Zeit zurückwünschen. Regisseur Kirill Serebrennikov lebt und arbeitet nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Exil. Den Film findet ihr, gemeinsam mit vielen anderen preisgekrönten Filmen, in der ARTE Mediathek.

Luca tanzt leise

Eine junge Frau kämpft sich nach einer langen Phase schwerer Depressionen zurück ins Leben. Eine große Stütze ist ihr dabei ihr Hund Mata, der sie zwingt, morgens aufzustehen. Außerdem will sie es noch einmal mit dem Abitur versuchen. Mit Ernsthaftigkeit und Humor erzählt der Film von ihren Ängsten und der Frage, was einen eigentlich dazu bringt, im Leben dranzubleiben. „Luca tanzt leise“ ist ab sofort bei Filmfriend verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.