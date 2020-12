Was läuft heute? | The Midnight Sky, Little Women, jerks.

The Midnight Sky

Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde praktisch unbewohnbar. Der Wissenschaftler Augustine (George Clooney) versucht die Crew des Raumschiffs Aether zu kontaktieren, die ihn und seine Tochter von der Erde retten sollen. Die Aether war unterwegs und hat nach neuen bewohnbaren Planeten gesucht. Ob sie welche gefunden haben, seht ihr in „The Midnight Sky“ auf Netflix.

Little Women

Dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Louisa May Alcott. Die Schwestern Jo, Meg, Amy und Beth wachsen Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigen Staaten auf. Die Geschlechterrollen, nach denen sie erzogen wurden, passen ihnen aber nicht immer. Anfang 2020 lief „Little Women“ noch in den Kinos, jetzt könnt ihr den Film bei Sky Cinema sehen.

jerks.

Bei Joyn+ könnt ihr ab heute eine Doppelfolge der 4. Staffel „jerks.“ sehen, sozusagen als kleines Weihnachtsgeschenk vorab. In der Serie spielen Fahri Yardim und Christian Ulmen mehr oder weniger sich selbst. In ihrem fiktiven Alltag treten sie ständig in Fettnäpfchen, was ein hohes Fremdschämpotenzial verspricht. Die komplette 4. Staffel kommt im Sommer 2021.

