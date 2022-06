Was läuft heute? | The Misfits – Die Meisterdiebe, Man Vs Bee, Eden

The Misfits – Die Meisterdiebe

Nachdem Richard Pace (Pierce Brosnan) aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen ist, läuft er „The Misfits“ direkt in die Arme. Die Bande moderner Robin Hoods will ihn für ihren neuen waghalsigen Plan rekrutieren: Sie wollen ein Gefängnis ausrauben, in dem Goldbarren aufbewahrt werden, die der Terrorfinanzierung dienen. Damit bietet sich für Richard der ideale Racheplan: Denn das Gefängnis gehört niemand anderem als dem Mann, der für seine Inhaftierung verantwortlich war. Den Actionfilm „The Misfits – Die Meisterdiebe“ findet ihr auf Wow.

Man Vs Bee

Mr.-Bean-Fans aufgepasst: Rowan Atkinson ist zurück! In der Slapstick-Serie „Man Vs Bee“ spielt er den Familienvater Trevor. Der ist schon seit einiger Zeit arbeitslos und freut sich deshalb umso mehr, dass er endlich einen Job als Haussitter gefunden hat. Dummerweise kommt ihm auf dem Luxusanwesen eine kleine Biene in die Quere, mit der er sich einen harten Kampf liefert – und das Haus kommt dabei absolut nicht heil davon. „Man Vs Bee“ gibt’s auf Netflix.

Eden

Gemeinsam mit einem Freund gründet Paul das DJ-Duo Cheers und wird schnell ziemlich erfolgreich. Paul liebt das Nachtleben mit allem, was dazugehört: Partys, Drogen, Frauen. Er zieht nach Amerika und tourt, so viel er kann. Doch irgendwann wird auch ihm das Partyleben zu viel. Das Musik-Drama „Eden“ findet ihr auf Mubi.

