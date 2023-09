Was läuft heute? | The Morning Show, Neo Ragazzi, The Other Black Girl

The Morning Show — Staffel 3

In der Serie „The Morning Show“ spielen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon die beiden Morning Show-Moderatorinnen Alex Levy und Bradley Jackson. In der dritten Staffel der Serie kämpft der Sender gleich mit zwei Problemen. Wegen massiven Geldproblemen muss das Unternehmen vielleicht zum Verkauf freigegeben werden. Außerdem wird der Sender von einem Hacker-Angriff getroffen, der interne Geheimnisse und Intrigen offenlegt. Die dritte Staffel „The Morning Show“ könnt ihr auf Apple TV+ streamen.

Neo Ragazzi

Sophie Passmann und Tommi Schmitt tun sich zusammen und starten mit „Neo Ragazzi“ ihre eigene Talkshow. Neben den Gesprächen soll in der Show aber auch Entertainment in Form von Spielen mit den Gästen im Vordergrund stehen. In der ersten Staffel könnt ihr unter anderem sehen, wie sich Dagi Bee, Steffen Hallaschka und Annette Frier mit Tommi und Sophie unterhalten und spielen. Die erste Folge „Neo Ragazzi“ könnt ihr online first in der ZDF-Mediathek schauen. Im Fernsehen läuft sie donnerstags um 22:15 Uhr bei ZDFneo.

The Other Black Girl

In „The Other Black Girl“ ist Nella die einzige schwarze Mitarbeiterin in ihrem Verlag. Um so größer ist die Freude, als Hazel als zweite Afroamerikanerin dem Team beitritt. Doch die Freude hält nicht lange. Hazel fällt Nella immer wieder in den Rücken. Irgendwann findet Nella einen Zettel, mit der Aufforderung zu kündigen, auf ihrem Tisch. Sie ist sich sicher, dass der Zettel von Hazel kommt. Jetzt beschließt Nella tiefer zu bohren. Sie will herausfinden, warum Hazel sich so komisch verhält. „The Other Black Girl“ beruht auf dem gleichnamigen Roman von Zakiya Dalila Harris. Ihr könnt die Serie jetzt bei Disney+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.