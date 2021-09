Bild: The Morning Show | Apple TV+

Was läuft heute? | The Morning Show, Wir, Louis Theroux: Shooting Joe Exotic

#MeToo

Auch in der zweiten Staffel von „The Morning Show“ geht es um die MeToo-Debatte in der Fernsehwelt. In der Serie „Wir“ zieht ein Freundeskreis mit Mitte 30 Bilanz. Und Louis Theroux veröffentlicht eine neue Doku über den Tiger King Joe Exotic.