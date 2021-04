Was läuft heute? | The Movies, Winchester, The Year Earth Changed

The Movies – Die Geschichte Hollywoods

Egal, ob Stummfilme, Blockbuster oder Filmklassiker: In „The Movies – Die Geschichte Hollywoods“ werden sie alle vorgestellt. Die Miniserie geht dabei chronologisch vor und von der Goldenen Ära bis hin zur Gegenwart wird in 12 Teilen die Geschichte des amerikanischen Films gezeigt. Jeden Abend laufen diese Woche auf ONE gleich zwei Folgen der Dokureihe und sind dann auch püntklich zu den Oscars am Wochenende in der ARD-Mediathek.

Winchester – Das Haus der Verdammten

Sarah Winchester ist sehr reich, immerhin ist sie die Witwe des Waffenherstellers William Winchester. Doch seit dessen Tod fürchtet sich Sarah vor den Geistern all derjenigen, die durch die Waffen getötet wurden. Sie verwandelt ihr eigenes Haus in ein verwirrendes Labyrinth, um so den Geistern zu entkommen. Dr. Price soll sie davon überzeugen, dass sie sich das alles nur einbildet. Doch dann verbringt er selbst eine Nacht in dem Haus. „Winchester“ könnt ihr jetzt auf Amazon Prime Video streamen.

The Year Earth Changed – Das Jahr, das unsere Erde veränderte

Auf alle hatte die Corona-Pandemie großen Einfluss, sogar auf die Natur und die Tierwelt. Denn durch die Ruhe, geschlossene Naturparks und Strände konnten sich so einige Arten wieder erholen. Das führte zu mehr Nachwuchs und Sichtungen von seltenen Tieren. Die Dokumentation „The Year Earth Changed“ zeigt, dass auch schon kleine Änderungen unseres Verhaltens, große und positive Auswirkungen auf unsere Umwelt haben können. Welche Auswirkungen genau, das könnt ihr mit Apple TV+ sehen.

Was läuft heute?

