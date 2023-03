Was läuft heute? | The Night Agent, The Devil’s Backbone, Musk auf Crashkurs

The Night Agent

Peter Sutherland hat es als FBI-Agent endlich in das Weiße Haus geschafft. Doch leider nur bis in den Keller, wo er ein Telefon bewachen soll. Das klingelt nur im äußersten Notfall und daher hat Peter erst mal relativ wenig zu tun. Bis eines Nachts eine Frau anruft — und plötzlich ist Peter mittendrin in einer großen und natürlich gefährlichen Verschwörung. Die Serie „The Night Agent“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

The Devil’s Backbone

Der 12-jährige Carlos landet mitten im Spanischen Bürgerkrieg in einem Waisenhaus voller Geheimnisse. Unter anderem versteckt die Direktorin das Gold des Widerstands, und die gruselige Gestalt eines toten Jungen geistert immer wieder durch die Gänge. Auch Carlos kann ihn sehen und macht sich auf die Suche nach Antworten. Den Horrorfilm „The Devil’s Backbone“ findet ihr ab heute bei Mubi.

Musk auf Crashkurs — Teslas gefährliches Spiel

Laut Elon Musk und seinem Team ist das autonome Fahren mit seinen Autos sicher – und trotzdem sterben dabei immer wieder Menschen. Auch verschiedene Untersuchungen zeigen, dass es immer noch große technische Probleme mit den selbstfahrenden Teslas gibt. Welche genau, seht ihr ab heute in der Doku „Musk auf Crashkurs“ in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

