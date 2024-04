Was läuft heute? | The Nightingale — Schrei nach Rache, Re: Eine Woche offline und zurück, Skyscraper

The Nightingale — Schrei nach Rache

Stellt euch den Rache-Film „Kill Bill“ vor, aber im historischen Setting. So oder so ähnlich lässt sich der Film „The Nightingale — Schrei nach Rache“ beschreiben. Der spielt im Tasmanien des frühen 19. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte einer jungen Strafgefangenen, die ihre Familie rächen will. Ihr findet „The Nightingale — Schrei nach Rache“ ab heute bei Mubi.

Re: Eine Woche offline und zurück



Die Gen Z ist als erste Generation von Anfang an mit digitalen Medien und überall verfügbarem Internet aufgewachsen. Da müsste ein Digital Detox besonders schwerfallen. Ob das so ist, könnt ihr in einer neuen arte-Doku sehen. Darin gibt eine 12. Klasse für eine Woche die Smartphones ab. „Re: Eine Woche Offline und zurück“ findet ihr ab sofort in der arte-Mediathek.

Skyscraper

Im Actionfilm „Skyscraper“ ist ein Hochhaus namens Pearl das höchste Gebäude der Welt. Dafür soll ein Sicherheitskonzept erstellt werden. Und zwar von Will Sawyer (gespielt von Dwayne „The Rock“ Johnson), der dafür einige Monate mit seiner Familie im Wolkenkratzer wohnt. Wenn da mal nichts schiefgeht … Ihr findet „Skyscraper“ ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

