Was läuft heute? | The Outlaws, True Detective: Night Country, Escape Plan

The Outlaws

Die britische Comedy-Serie „The Outlaws“ von und mit Stephen Merchant handelt von einer Gruppe Kleinkrimineller, die gemeinsam Sozialstunden ableisten sollen. Beim Ausräumen eines Hauses fällt ihnen eine Tasche mit Bargeld in die Hände. Jetzt muss sich die Gruppe gegen echte Gangster behaupten, um heil aus der Sache rauszukommen. Neben Stephen Merchant zählt auch Oscar-Preisträger Christopher Walken zum Cast. Alle sechs Folgen von „The Outlaws“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

True Detective: Night Country

In den neuen Folgen der erfolgreichen Crime-Serie geht es dieses Mal in die dunklen und eisigen Welten von Alaska. Die Ermittlerinnen Liz Danvers und Evangeline Navarro werden mit der Lösung eines mysteriösen Falls beauftragt. Als acht Wissenschaftler tot aufgefunden werden, müssen die beiden Frauen ihre gemeinsame Vergangenheit hinter sich lassen. Jodie Foster und Kali Reis spielen das Ermittlerinnen-Duo. Die erste Folge „True Detective: Night Country“ findet ihr ab heute bei WOW.

Escape Plan

In dem Film von 2013 schlüpft Sylvester Stallone in die Rolle des Sicherheitsexperten Ray Breslin, der aus einem Gefängnisse ausbrechen soll, um Sicherheitslücken aufzudecken. Als Ray aber entführt wird, realisiert er schnell, dass er für immer weggesperrt werden soll. Zusammen mit dem von Arnold Schwarzenegger gespielten Insassen Emil Rottmayer will Ray ausbrechen und herausfinden, wer dahinter steckt. Den Film „Escape Plan“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

