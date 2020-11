Was läuft heute? | The Peanut Butter Falcon, Leni Riefenstahl, Der Geschmack der Margeriten

The Peanut Butter Falcon

Zac möchte unbedingt Profi-Wrestler werden. Doch er hat das Down-Syndrom und soll am besten ein unaufgeregtes Leben im Heim verbringen. Doch Zac will raus! Er nimmt die Sache selbst in die Hand und schleicht sich nachts aus dem Heim. Unterwegs trifft er den kriminellen Tyler (Shia LaBeouf), der Zac eigentlich gar nicht dabei haben will. Doch aus der ungleichen Reisegemeinschaft entwickelt sich bald eine unvergleichliche Freundschaft. „The Peanut Butter Falcon“ ist ab sofort mit SkyTicket verfügbar.

Leni Riefenstahl – Ende eines Mythos

Leni Riefenstahl gilt in der Filmbranche als innovativ, einflussreich und bis heute bedeutend. Doch gleichzeitig wird sie immer wieder kritisiert, denn sie baute ihre Karriere im Umfeld von Nazis auf. Für das Naziregime drehte sie Filme wie „Olympia“ und „Triumph des Willens“ und doch wollte sie später keine Verantwortung für ihre Werke übernehmen. Die Doku „Leni Riefenstahl – Ende eines Mythos“ untersucht das Leben der Filmemacherin ganz genau und deckt auf, wie viel sie wirklich wusste. Um 22.15 Uhr abrufbar auf arte und in der Mediathek.

Der Geschmack der Margeriten

Die Kriminalbeamtin Rosa Vargas hat in der ersten Staffel einen Serienkiller verfolgt und wurde dabei mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. In der zweiten Staffel geht die Geschichte um Vargas weiter. Diesmal geht es um Themen wie Prostitution, sexuelle Gewalt und Menschenhandel. Doch die Kommissarin leidet immer wieder unter Blackouts. Wird sie die Fälle trotzdem aufklären können? „Der Geschmack der Margeriten“ ist die erste galizische Serie auf Netflix und jetzt gibt’s auch die zweite Staffel auf der Plattform.

Was läuft heute?

