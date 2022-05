Bild: The Pentaverate | Netflix © 2022

Was läuft heute? | The Pentaverate, The Staircase, Tod einer Ikone – Marilyn Monroe

Ein Geheimbund mit Problemen

Der sehr geheime Geheimbund „The Pentaverate“ steht kurz vor der Enthüllung. In der Dramaserie „The Staircase“ wird Colin Firth für den Mord an seiner Frau angeklagt und in „Tod einer Ikone – Marilyn Monroe“ werden so einige Geheimnisse um den Tod der blonden Ikone aufgedeckt.