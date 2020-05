Bild: Capelight Pictures

Was läuft heute? | The Plot Against America, Olaf macht Mut, The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot

Die Geschichte, die etwas verändert

Sowohl im Film „The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot“ als auch in der Serie „The Plot Against America“ wird die Geschichte ein wenig verändert. Bei Olaf Schuberts Show „Olaf macht Mut“ ist aber alles beim Alten.