Was läuft heute? | The Power of the Dog, Ein großer Sprung, Sorry Angel

The Power of the Dog

Die Brüder Phil und George leben gemeinsam auf einer Ranch in Montana. Doch dann heiratet George und bringt seine neue Frau Rose und ihren Sohn Peter mit auf die Farm. Damit ist Phil, übrigens gespielt von Benedict Cumberbatch, nicht einverstanden und lässt seinen Frust an Peter aus. Denn der passt mit seiner sensiblen Art so gar nicht in das wilde Cowboy-Leben. „The Power of the Dog“ könnt ihr ab heute auf Netflix anschauen.

Ein großer Sprung

Als Tänzerin auf der großen Bühne zu stehen, war schon immer Gabbys Traum. Aber dann kommt eine Schwangerschaft dazwischen und anstatt auf der Bühne sitzt sie jetzt im Büro. Mit der neuen Reality-Doku „The Big Leap“ wittert sie ihre zweite Chance und traut sich mit anderen Bewerbern an eine ganz große Nummer: Schwanensee. Die Serie „Ein großer Sprung“ findet ihr auf Disney+.

Sorry Angel

In einem halbleeren Kino begegnen sich Jacques und Arthur das erste Mal. Die beiden verstehen sich sehr gut und kommen sich langsam immer näher. Doch eine Beziehung kommt für Jacques nicht infrage, denn er hat sich mit HIV infiziert und die Krankheit bestimmt inzwischen sein ganzes Leben. Der Film „Sorry Angel“ läuft um 20:15 Uhr auf Arte oder ihr schaut ihn euch in der Arte-Mediathek an.

Was läuft heute?

