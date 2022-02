Was läuft heute? | The Protégé – Made for Revenge, The First Wave, The Bay

The Protégé – Made for Revenge

Die Auftragskillerin Anna verliert durch einen kaltblütigen Mord ihren Mentor und Ersatzvater Moody (Samuel L. Jackson). Daraufhin begibt sie sich auf einen Rachefeldzug, der sie zurück in ihre Heimat Vietnam führt. Neben Samuel L. Jackson sind auch Michael Keaton und Maggie Q in den Hauptrollen zu sehen. „The Protégé – Made for Revenge“ könnt ihr euch bei Prime Video anschauen.

The First Wave

Die „National Geographic“-Dokumentation „The First Wave“ begleitet Pflegepersonal, Ärzte und Ärztinnen in New York während der ersten Corona-Welle. Über vier Monate zeigt die Dokumentation nicht nur, wie es den Menschen im Krankenhaus, sondern auch in ihrem privaten Leben während der Pandemie ergeht. Gefilmt wurde die Dokumentation im Long Island Jewish Medical Center am Rand von Queens, einem der am härtesten von der ersten Corona-Welle getroffenen Orte. „The First Wave“ ist jetzt bei Disney+ verfügbar.

The Bay – Staffel 3

Bislang stand Detective Sergeant Lisa Armstrong in der Serie „The Bay“ im Mittelpunkt. In der dritten Staffel übernimmt für sie Jenn Townsend. Sie ist die neue Kriminalbeamtin im Polizeidepartment des kleinen Küstenorts Morecambe Bay. Gleich an ihrem ersten Tag wird eine Leiche an die Küste gespült. Damit hat Jenn ihren ersten Fall, der ihr einige Rätsel aufgibt. Die dritte Staffel der britischen Kriminalserie könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.