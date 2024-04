Was läuft heute? | The Red Sea Makes Me Wanna Cry, Unsere Erde im Wandel, Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?

The Red Sea Makes Me Wanna Cry

Der Kurzfilm „The Red Sea Makes Me Wanna Cry“ ist der Abschlussfilm von Faris Alrjoob, der in Köln an der Kunsthochschule für Medien studiert hat. In dem Film geht es um Ida, die den Verlust ihres Ehemanns verarbeitet und dafür nach Jordanien reist. „The Red Sea Makes Me Wanna Cry“ könnt ihr auf Mubi streamen.

Unsere Erde im Wandel

In der Doku-Serie „Unsere Erde im Wandel“ werden sechs Orte mit vulnerablen Ökosystemen von verschiedenen Moderatorinnen und Moderatoren aufgesucht. Innerhalb von sieben Jahren soll hier der Wandel der Habitate dokumentiert werden. Die zwei Folgen der zweiten Staffel von „Unsere Erde im Wandel“ könnt ihr auf WOW schauen.

„Weltspiegel“-Doku: Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?



In der neuen „Weltspiegel“-Doku geht es um den Aufkauf verschiedener Fußball-Weltstars wie Cristiano Ronaldo oder Neymar von saudi-arabischen Ölmilliardären. Karin Feltes und Ramin Sina fragen sich, wie das die Dynamiken des Fußballs ändert. Die Doku „Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?“ findet ihr in der ARD Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.