Bild: Kate Winslet bei der Premiere von „The Regime“ | Charly Tribelleau / AFP

Was läuft heute? | The Regime, Bad Country, Oettigang: Wenn die Gier nach Klicks krank macht

Mit eiserner Hand

In der Miniserie „The Regime“ auf WOW wird Kate Winslet zu einer strengen Staatschefin. Auf Netflix legt sich in „Bad Country“ ein Cop mit einem Syndikatsboss an und das Y-Kollektiv zeigt in der ARD-Mediathek mit „Oettigang: Wenn die Gier nach Klicks krank macht“ seine neueste Reportage.