Was läuft heute? | The Righteous Gemstones, Teheran, Because of You

The Righteous Gemstones

Familie Gemstone ist mit ihren Fernsehpredigten sehr erfolgreich und lässt es sich mit den ganzen Spenden auch ziemlich gut gehen. Doch innerhalb der Familie kriselt es, denn alle drei Kinder wollen das große Erbe für sich beanspruchen. Noch dazu werden sie erpresst und ihr Ruf steht auf dem Spiel. Die ersten beiden Staffeln von „The Righteous Gemstones“ könnt ihr auf Sky Ticket anschauen.

Teheran

Tamar ist eine Agentin des Mossad und wird Undercover in Teheran eingeschleust. Doch ihre Mission, bei der Zerstörung eines iranischen Atomreaktors zu helfen, geht nicht ganz auf. Nun muss sie sich einen neuen Plan überlegen – und das sehr schnell, denn diesmal sind auch ihre Liebsten in Gefahr. Die zweite Staffel von „Teheran“ gibt’s jetzt bei Apple TV+.

Because of You

Auden verbringt ihren letzten Sommer vor dem College bei ihrem Vater. Sie hat schon lange Probleme mit Schlaflosigkeit und nutzt die Nächte, um die neue Umgebung zu erkunden. Dabei trifft sie auf Eli und gemeinsam holen sie all das nach, was Auden in ihrer Jugend bisher noch nicht erleben durfte. „Because of You“ (Originaltitel „Along for the Ride“) könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

