Was läuft heute? | The Rookie, Catch Me!, The Day After Tomorrow

Ein alter Neuling

In „The Rookie“ erfüllt sich ein mittelalter Mann endlich seinen Lebenstraum und wird Polizist. Fünf Freunde spielen in „Catch Me!“ seit 30 Jahren Fangen und in „The Day After Tomorrow“ sorgen so einige Wetterkatastrophen für weltweites Chaos.