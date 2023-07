Bild: The Secrets of Hillsong | Disney+

Was läuft heute? | The Secrets of Hillsong, The Afterparty, Rocco und seine Brüder

Eine Menge Geheimnisse

Bei Disney+ bietet die Dokuserie „The Secrets of Hillsong“ einen Blick hinter die Kulissen einer skandalträchtigen Mega-Church. In der zweiten Staffel der Apple-Serie „Afterparty“ muss ein Mord auf einer Hochzeit aufgeklärt werden und das Künstlerkollektiv „Rocco und seine Brüder“ verschönert in der ARD-Mediathek unsere Hauptstadt auf ganz eigene Art und Weise.