Bild: Love is King | © Joyn/ProSieben/Benjamin Kis

Was läuft heute? | The Serpent Queen, Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick, Love is King

Macht und Liebe

Die neue historische Drama-Serie „The Serpent Queen“ befasst sich mit dem Leben der französischen Königin Katharina von Medici. In der Liebeskomödie „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“ geben sich Jennifer Lopez und Owen Wilson ein unerwartetes Ja-Wort und die Dating-Show „Love is King“ bietet Singles die Möglichkeit, sich royal und „wie in alten Zeiten“ kennenzulernen.