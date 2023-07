Was läuft heute? | The Sex Lives of College Girls, Der Schneider, Cocaine Valley

The Sex Lives of College Girls – Staffel 2

Nach den Thanksgiving-Ferien geht es im fiktiven Essex College in Vermont weiter: Die Freundinnen und Mitbewohnerinnen Kimberly, Bela, Whitney und Leighton müssen sich weiter durch den College-Kosmos navigieren. Damit es ja nicht langweilig wird, überlegen sie sich für den Start des Terms ein ganz besonderes Charity-Event. Was das werden soll, erfahrt ihr in Staffel 2 von „The Sex Lives of College Girls“. Alle neuen Folgen sowie Staffel 1 zum Nachschauen findet ihr ab sofort bei Prime Video.

Der Schneider – Staffel 2

Auf Netflix geht es weiter mit dem türkischen Serienerfolg „Der Schneider“. In Staffel 2 muss Schneider Peyami nicht nur über seine große Liebe Esvet hinwegkommen, er kommt auch näher an die Auflösung des Rätsels um seine verschollene Mutter. Dabei könnte die schöne Cemre eine entscheidende Rolle spielen. Ob sich das Rätsel lösen wird, könnt ihr in Staffel 2 von „Der Schneider“ ab jetzt bei Netflix sehen.

Cocaine Valley: Kokain-Produzenten unter Druck

Vielleicht habt ihr schon mal vom VRAEM-Tal in Peru gehört. Die Region im Süden des Landes gilt derzeit als das weltweit dichteste Gebiet der Kokainproduktion. Von dort aus werden jedes Jahr tonnenweise Kokain auf illegalem Weg in die ganze Welt gehandelt. Doch auch hier hat die Coronapandemie vieles verändert. Die Doku „Cocaine Valley: Kokain-Produzenten unter Druck“ zeigt, unter welchen Bedingungen die Menschen vor Ort leben und arbeiten. Ihr könnt die Doku ab sofort in der ZDF-Mediathek streamen.

