Was läuft heute? | The Sister – Vergraben, Chef’s Table: Pizza, Bloods

The Sister – Vergraben

Nathan und Holly sind glücklich verheiratet, sie wohnen in einem Haus und finanziell sieht es nicht schlecht aus. Da steht eines nachts plötzlich ein alter Bekannter von Nathan vor der Tür: Bob. Sein Erscheinen bringt Nathan total aus der Fassung. Denn vor mehreren Jahren hat seine Frau Holly ihre kleine Schwester Elise verloren. Sie ist nach einer Party nicht nach Hause gekommen und Nathan weiß, wo ihre Leiche vergraben liegt. In der britischen Mystery-Serie „The Sister – Vergraben“ schlüpft Russell Tovey in die Rolle des Nathan und Amrita Acharia spielt seine Frau Holly. Streamen könnt ihr die Mini-Serie ab jetzt in der ARD-Mediathek.

Chef’s Table: Pizza

Für die einen ist sie nur ein Mahlzeit, für die anderen eine Kunstform: Pizza. In der Food-Doku „Chef‘s Table: Pizza“ verraten berühmte Köchinnen und Köche aus den USA, Italien und Japan, was es für sie bedeutet, Pizza zu backen. Es geht um das gewisse Etwas beim Kochen, Tradition, Kreativität und ausgefallene neue Rezepte. Sie nehmen uns mit in ihre Backstuben und Restaurants und teilen Momente des Ruhms genauso wie die Schattenseiten des Erfolgs. „Pizza“ ist ein weiterer Teil in der Food-Doku-Reihe „Chef’s Table“ auf Netflix.

Bloods

Runde zwei für die beiden Londoner Rettungskräfte Wendy und Maleek. In der britischen Comedy-Serie „Bloods“ kämpfen sie sich täglich durch ihren nervenaufreibenden Alltag mit Unfällen und Krankheiten. Nach anfänglichen Holpereien in der ersten Staffel, haben die beiden sich mittlerweile ganz gut eingespielt. Gerade als alles perfekt zu laufen scheint, taucht Wendys Sohn Spencer auf. Ärger ist vorprogrammiert. Die zweite Staffel von „Bloods“ findet ihr jetzt bei Sky und WOW.

