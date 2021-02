Was läuft heute? | The Snoopy Show, Little Big Women, Robots

The Snoopy Show

Die Peanuts, das sind unter anderem Charlie Brown, seine Schwester Sally Brown und natürlich der Hund Snoopy. Doch Snoopy ist nicht einfach nur ein Hund. Nein, er hat viele Talente und schon so manches Abenteuer durchlebt. Was er alles kann und was er alles erlebt hat, seht ihr in seiner Show. „The Snoopy Show“ läuft jetzt auf AppleTV+ an.

Little Big Women

Als der alte Mann Bochang stirbt, kommen seine Frau, die Töchter und die Enkelin zusammen. Da Bochang schon lange vor seinem Tod abwesend war, ist die Phase der Trauer für die fünf Frauen auch eine Auseinandersetzung mit einem Unbekannten. Und dann ist da noch diese neue Frau des Verstorbenen. Das Familiendrama „Little Big Women“ ist ab heute bei Netflix im Programm.

Robots

Roboter Rodney hält es nicht lange in seiner Heimat. So schnell wie möglich will er in die Hauptstadt, nach Robot City, um sein Glück zu versuchen. Doch dort angekommen merkt er, dass das Leben in der Stadt nicht so leicht ist. Mit „Robots“ ist den Machern von „Ice Age“ ein großes Stück Animationsfilmgeschichte geglückt. Rodneys Abenteuer könnt ihr ab heute auf Disney+ gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.