Was läuft heute? | The Son, Rabiat: Im Hochzeitsrausch — zwischen Konsum und Romantik, The Marksman: Der Scharfschütze

The Son

Als der 17-jährige Nicholas (Zen McGrath) anfängt, die Schule zu schwänzen und sich von seinen Mitmenschen zu distanzieren, glauben seine Eltern (Oscar-Preisträgerin Laura Dern und Hugh Jackman) zunächst an eine Phase. Die Pubertät halt. Oder doch, weil sie sich scheiden lassen? Nicholas‘ Vater, ein erfolgreicher Anwalt und Workaholic, nimmt ohnehin kaum am Leben seines Sohnes teil, hat er doch jetzt eine neue Frau mit Baby. Doch dann steht Nicholas eines Tages vor der Tür seines Vaters und bittet um Hilfe. Mit „The Son“ holt der französische Regisseur Florian Zeller sein zweites Theaterstück auf die Leinwand. Streamen könnt ihr das Drama jetzt bei WOW.

Rabiat: Im Hochzeitsrausch — zwischen Konsum und Romantik

Ausgefallene Kleider, Blumen, Sektempfang, Band und Tauben: Hochzeiten sollen nicht nur der wohl schönste Tag im Leben der Beteiligten sein, sondern sind auch eine gefühlsgeladene Inszenierung der Liebe zweier Menschen. Die „Rabiat“-Doku „Im Hochzeitsrausch — zwischen Konsum und Romantik“ vom Y-Kollektiv schaut hinter die Kulissen von Hochzeitstanz und Ringübergabe. Streamen könnt ihr „Im Hochzeitsrausch — zwischen Konsum und Romantik“ aus der „Rabiat“-Reihe ab jetzt in der ARD-Mediathek.

The Marksman: Der Scharfschütze

In diesem Actionfilm mit Hollywood-Legende Liam Neeson spielt ebendieser den ehemaligen US-Marine Jim Hanson. Einsam verbringt er seinen Ruhestand auf einer Farm in Arizona, unweit der mexikanischen Grenze. Doch statt einfach das ruhige Landleben zu genießen, hält er regelmäßig am Grenzzaun Ausschau nach illegalen Einwanderern, um sie der Border Patrol zu melden. Bei einem dieser Streifzüge laufen ihm Rosa und ihr Sohn Miguel vor das Auto. Doch diesmal entscheidet er sich dazu, sie nicht zu melden, denn auf der anderen Seite lauern ihre schwer bewaffneten Verfolger. Hanson beschließt, die beiden zu retten, und die Verfolgungsjagd beginnt. Streamen könnt ihr „The Marksman“ ab jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.