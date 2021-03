Was läuft heute? | The Split, Sky Cinema Mittelerde, Frieden

The Split

Souverän berät Familienanwältin Hannah Stern ihre Klientinnen und Klienten in Ehe-Angelegenheiten. Doch privat läuft es bei ihr selbst nicht ganz rund. In ihrer neuen Kanzlei trifft sie auf den Ex. Dass sich auch noch ihr lange verschwundener Vater ankündigt, macht das Chaos nicht gerade kleiner. Ob Hannah nach all dem überhaupt noch an Liebe und Familie glauben kann? Die britische Serie „The Split“ könnt ihr ab sofort in der ARD-Mediathek finden.

Sky Cinema Mittelerde

Nun wird’s sportlich: Sky bringt den special Mittelerde-Channel an den Start, auf dem insgesamt 20 Stunden Blockbuster verfügbar sind. Dort könnt ihr rund um die Uhr „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ in ihrer Extended Version schauen und euch in der Welt von Frodo, Bilbo und Co. verlieren. Vergesst aber nicht, zwischendurch mal ’ne Runde spazieren zu gehen! Auch on demand abrufbar mit eurem Sky Ticket.

Frieden

Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, der Nationalsozialismus besiegt. Doch nun stellt sich die Frage, wie das Leben in dieser Stunde Null weitergehen kann. Die Schweizer Serie „Frieden“ porträtiert drei junge Menschen, die ganz unterschiedliche Wege einschlagen. Egon jagt Nazis, sein Bruder Johann soll die Tuchfabrik seines Schwiegervaters übernehmen und seine Frau Klara arbeitet in einem Heim für KZ-Überlebende. Ab heute im Programm von Arte.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.