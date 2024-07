The Square

In der Satire aus dem Jahr 2018 von Regisseur Ruben Östlund geht es um den Museumsdirektor Christian, der seine neue Ausstellung „The Square“ an den Start bringen will. Als Christian jedoch überfallen und ausgeraubt wird, geht alles langsam, aber sicher den Bach runter. Teil des Cast sind Claes Bang und Elisabeth Moss. Den Film „The Square“ gibt es im Angebot von MUBI.

Lyle — Mein Freund, das Krokodil

Josh und seine Familie ziehen nach New York in das Haus des Amateur-Zauberers Hector P. Valenti. Auf seinen Dachboden wohnt das Krokodil Lyle, das Hector aufgenommen hat. Es ist aber kein gewöhnliches Tier: Es singt und spielt Klavier. Josh freundet sich mit Lyle an und die beiden versuchen Lyles Gesangstalent in die Welt zu tragen. Neben Javier Bardem ist unter anderem Musiker Shawn Mendes als Gesangsstimme von Lyle zu hören. Den Film „Lyle — Mein Freund, das Krokodil“ gibt es ab heute auf Netflix.

Die Blechtrommel

In der Filmadaption von Günter Grass‘ Roman geht es um den kleinen Oskar, der zusammen mit seiner Familie 1927 in Danzig lebt. Von Kindesbeinen hegt Oskar eine Abneigung gegen die verlogene Welt der Erwachsenen. Mit seiner Blechtrommel protestiert er nicht nur gegen die Eltern, sondern auch gegen den erstarkenden Nationalsozialismus. 1980 gewann der Film als erste deutsche Produktion den Oscar als „Bester fremdsprachiger Film“. Der Film „Die Blechtrommel“ findet ihr in der Arte Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.