Was läuft heute? | The Storied Life of A.J. Fikry, Lamborghini, Bad Santa

The Storied Life of A.J. Fikry

In „The Storied Life of A.J. Fikry“ spielt Kunal Nayyar einen Mann, der nach dem Tod seiner Frau in ein tiefes Loch fällt. Er isoliert sich zu Hause und hat keine Lust mehr auf das Leben. Ein Päckchen, das auf einmal vor seiner Tür auftaucht, lässt ihn wieder Kontakt zu anderen Menschen finden. „The Storied Life of A.J. Fikry“ gibt’s ab heute bei Prime Video.

Lamborghini

Ferruccio Lamborghini ist der Mann, der die Auto-Marke Lamborghini erfunden hat. Der Film „Lamborghini“ erzählt, wie er zunächst Traktoren gebaut hat, um dann als einer der größten Konkurrenten von Ferrari Sportwagen zu bauen. Ferruccio Lamborghini wollte eigentlich mit Enzo Ferrari zusammenarbeiten, bekam allerdings einen Korb von Ferrari. Für ihn der Motivationsschub, in Eigenhand einen neuen Sportwagen auf den Markt zu bringen. „Lamborghini“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Bad Santa

In der Komödie „Bad Santa“ spielt Billy Bob Thornton einen etwas anderen Weihnachtsmann. Der Kaufhaus-Weihnachtsmann Willie ist immer schlecht gelaunt, unfreundlich zu Kindern und hat ein Alkoholproblem. Außerdem benutzt er sein Kostüm dazu, um regelmäßig mit seinem Weihnachtselfen Marcus die Einkaufszentren auszurauben. „Bad Santa“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

