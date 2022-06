Was läuft heute? | The Summer I Turned Pretty, Der Spinnenkopf, Cha Cha Real Smooth

The Summer I Turned Pretty

Isabel verbringt jeden Sommer mit ihrem Bruder und ihrer Mutter bei deren besten Freundin am Strand. Hier wohnen auch Conrad und Jeremiah, für die Isabel immer sowas wie eine kleine Schwester war. Doch diesen Sommer soll alles anders werden und prompt steckt Isabel mitten drin im Liebeschaos. Die Serie „The Summer I Turned Pretty“ findet ihr ab heute bei Prime Video.

Der Spinnenkopf

Ein modernes Gefängnis bietet eine etwas andere Art der Strafverkürzung an. Hier können Gefangene wie Jeff an Experimenten teilnehmen und bekommen dafür bewusstseinsverändernde Drogen verabreicht. Direktor Steve Abnesti ist sich sicher, dass er damit die Welt verändert. Aber Jeff zweifelt immer mehr an den Experimenten. „Der Spinnenkopf“ mit Chris Hemsworth und Miles Teller in den Hauptrollen könnt ihr auf Netflix streamen.

Cha Cha Real Smooth

Andrew ist fertig mit dem College und bis er weiß, was er eigentlich machen will, arbeitet er als Anheizer bei Bar-Mizwa-Parties. Hier bringt er alle zum Tanzen, auch die autistische Lola. Zwischen den beiden entseht eine einzigartige Freundschaft und auch Lolas Mutter und Andrew kommen sich immer näher. Das Filmdrama „Cha Cha Real Smooth“ gibt’s bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.