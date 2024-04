Was läuft heute? | The Sympathizer, Notre-Dame in Flammen, Dreamgirls

The Sympathizer

USA, 1975: Kurz nach Ende des Vietnamkriegs kommt ein vietnamesischer Agent ins Land. Er soll für die CIA die vietnamesische Exil-Community ausspionieren. Doch er spielt ein doppeltes Spiel. Ihm gegenüber steht Robert Downey Jr. — und das in gleich mehreren Rollen. Ihr könnt „The Sympathizer“ ab heute bei WOW sehen. Ab Juni startet dort auch die deutsche Synchronfassung.

Notre-Dame in Flammen



Paris, 15. April 2019: Die 850 Jahre alte Kathedrale Notre-Dame steht in Flammen und droht einzustürzen. Die Pariser Feuerwehr muss in einem Wettlauf gegen die Zeit eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt retten. Der Film „Notre-Dame in Flammen“ erzählt die dramatischen Stunden aus der Perspektive der Feuerwehrleute und mit Archivmaterial der Berichterstattungen im Fernsehen. Ihr findet „Notre-Dame in Flammen“ ab sofort in der ZDF-Mediathek und um 22:15 Uhr auch im linearen Fernsehen.

Dreamgirls

Detroit, 1962: Der Band „The Dreamettes“ (gespielt von Beyoncé, Jennifer Hudson und Anika Noni Rose) fehlt ein richtiger Hit, um endlich den Durchbruch zu schaffen. Das soll sich mit einem neuen Manager ändern. Sie landen prompt einen Nummer-1-Hit und werden über Nacht berühmt. Der Film „Dreamgirls“ basiert lose auf der Erfolgsgeschichte der Band „The Supremes“, aus der Megastar Diana Ross hervorging. „Dreamgirls“ gibt es ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.