Was läuft heute? | The Third Day, Midnight at the Magnolia, Mocro Maffia

The Third Day

In dieser sechsteiligen Thriller-Serie muss sich Sam (Jude Law) mit seiner Vergangenheit auseinander setzten. Dafür fährt er auf eine Insel, deren Bewohner ihn unter anderem mit Voodoo-Ritualen hypnotisieren. „Sam versucht einen abgestorbenen Teil seines Selbst zu beleuchten. Er leidet unter Blackouts und befindet sich in einem Strudel aus Emotionen“, sagt Jude Law selbst über seinen Charakter in „The Third Day“. Die Serie könnt ihr bei Sky streamen.

Midnight at the Magnolia

Maggie und Jack sind gute Freunde und haben zusammen eine kleine Radio-Show, in der sie fremden Menschen Beziehungstipps geben. Leider läuft es bei ihnen selbst mit den Beziehungen nicht so gut. Damit sie ein besseres Bild von sich und ihrer Show vermitteln können, geben die beiden vor, ein Paar zu sein. Zumindest so lange, bis sie mit ihrer Show einen besseren Sendeplatz bekommen. Wie sich der Plan von Jack und Maggie entwickelt, könnt ihr euch bei Netflix angucken.

Mocro Maffia Staffel 2

Die beiden Autoren Wouter Laumans und Marijn Schrijver haben im Buch „Mocro Maffia“ die Verbrechen von Kriminellen und Drogenhändlern in Amsterdam aufgeschrieben. Die Serie beruht also auf wahren Begebenheiten. Nachdem sich die Dealer ein Drogengeschäft in der Stadt aufbauen konnten, kommt es zu Meinungsverschiedenheiten und zu einem Bandenkrieg. Die niederländische Crime-Serie ist bei Joyn+ im Programm.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.