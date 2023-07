Was läuft heute? | The True Story of Elton John, 19/20, The Conners

The True Story of Elton John

Mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern gehört Sir Elton John zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Geboren wurde der Brite als Reginald Kenneth Dwight, was für ihn allerdings nicht der passende Name für einen angehenden Popstar war. 1997 landete er mit der Neuauflage von „Candle in the Wind“, die er Prinzessin Diana widmete, seinen bislang größten Hit. Die Doku „The True Story of Elton John“ zeigt in der ZDF-Mediathek, wie aus dem unscheinbaren Reginald der schillernde Elton John wurde.

19/20

Eine Woche vor ihrem 20. Geburtstag zieht eine Gruppe südkoreanischer Teenager und Teenagerinnen in ein gemeinsames Haus ein. Sie sollen sich kennenlernen, dürfen sich aber noch nicht daten. Erst, nachdem sie ihren 20. Geburtstag gefeiert haben und ins „20 Haus“ umgezogen sind, sind auch Dates nicht mehr verboten. Die koreanische Reality-Show „19/20“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

The Conners — Staffel 3 und 4

Für die Conners heißt es in Staffel 3 jetzt auch: zuhause bleiben, Abstand halten und keine Friseurbesuche mehr. In den neuen Folgen ist das Coronavirus in der Serienwelt angekommen, und vor allem Darlene und Becky scheinen ihre Schwierigkeiten zu haben, eine positive Einstellung zu behalten. Die Staffeln 3 und 4 von „The Conners“ gibt’s jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.