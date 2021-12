Bild: The Unforgivable mit Sandra Bullock | KIMBERLEY FRENCH/NETFLIX

Was läuft heute? | The Unforgivable, The Expanse, Fast & Furious 9

Der Kampf um Vergebung

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock spielt in „The Unforgivable“ eine Frau, die nach 20 Jahren Gefängnis um Vergebung kämpft. Im Serien-Finale der Science-Fiction-Serie „The Expanse“ befindet sich das Sonnensystem in einem dramatischen Konflikt und in dem neuesten „Fast & Furious“-Film tritt Vin Diesel gegen seinen Bruder an.