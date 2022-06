Bild: The Upshaws | Cr. Lisa Rose/Netflix © 2022

Was läuft heute | The Upshaws, Mensch Gysi! Grenzgänger zwischen Ost und West, Auf und davon

Stressiges Familienleben

In der Sitcom „The Upshaws“ kämpft sich Familienvater Mike zurück ins Herz seiner Frau und die Doku „Mensch Gysi!“ zeichnet ein umfassendes Bild des linken Politikers und seiner Sicht auf den Ukraine-Konflikt. Außerdem haben wir mit „Auf und Davon“ noch ein Roadmovie, in dem sich zwei Frauen auf den Weg in ein neues Leben machen.