Bild: The Vince Staples Show | © Netflix

Was läuft heute? | The Vince Staples Show, The New Look, El Rapto — Die Entführung

Rapper oder Krimineller?

In der Netflix-Serie „The Vince Staples Show“ spielt der Rapper Vince Staples sich selbst, in dem Apple-TV-Original „The New Look“ geht es um den Aufstieg des Designers Christian Dior und in „El Rapto — Die Entführung“ auf Paramount+ versucht ein Mann, seinen entführten Bruder zu befreien.