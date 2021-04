Was läuft heute? | The Vow, Last One Laughing, Duplicity

The Vow

Unter dem Deckmantel einer Selbsthilfeorganisation beutete Gründer Keith Raniere jahrelang Frauen finanziell und sexuell aus. Inzwischen ist klar, dass es sich vielmehr um eine Sekte gehandelt hat. Raniere sitzt inzwischen für seine Taten – 120 Jahre Gefängnis. Aber das passierte erst, als sich einige Frauen befreien konnten und an die Öffentlichkeit gegangen sind. Die ganze Geschichte über Raniere, seine Opfer und die gesame NXIVM-Organisation seht ihr in der Doku-Serie „The Vow“ auf Sky.

LOL – Last One Laughing

Wer zuletzt lacht, lacht am besten – nur selten passt ein Sprichwort so sehr auf eine Show wie in diesem Fall. Denn bei „LOL – Last One Laughing“ versuchen zehn Comedians, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und wer lacht, der fliegt raus. Das Erfolgsformat gab es schon in Japan, Mexiko und Australien. Jetzt gibt’s endlich die deutsche Version auf Amazon Prime Video.

Duplicity – Gemeinsame Geheimsache

Claire und Sam könnten ein ganz normales Paar sein, doch sie sind Ex-Spione und vertrauen eigentlich nur sich selbst. Schon bei ihrem ersten Treffen betäubt Claire ihre neue Bekanntschaft, um seine Sachen zu durchsuchen. Jahre später treffen sie sich wieder und arbeiten inzwischen für konkurrierende Unternehmen. Sie tun sich zusammen, um ihre Bosse gegeneinander auszuspielen und so an das große Geld zu kommen. Ob die beiden trotz ihrer Vertrauensprobleme miteinander arbeiten können, seht ihr jetzt in „Duplicity“auf Netflix.

Was läuft heute?

