Was läuft heute? | The Voyeurs, Kate, Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

The Voyeurs

Nach ihrem Umzug in eine neue Wohnung stellen Pippa und Thomas fest, dass sie von ihrem Fenster aus direkt in die Nachbarwohnung schauen können. Aus der anfänglichen Neugier entwickelt sich eine Obsession: Täglich beobachten sie das Pärchen im Alltag und vor allem beim Sex. Als sich ihre Wege dann auch im echten Leben kreuzen, entwickelt sich ein tödliches Spiel. Der Thriller „The Voyeurs“ ist ab heute bei Amazon Prime Video zum Streamen verfügbar.

Kate

Kate ist nicht nur eine bekannte Auftragsmörderin, sondern geradezu berüchtigt für ihre Perfektion. Doch eine Mission in Tokio läuft aus dem Ruder und Kate wird vergiftet. Ihr bleiben nur noch 24 Stunden zu leben. Und in denen will sie ihre Mörder aufspüren und Rache üben. Ihr könnt den Action-Film „Kate“ ab heute bei Netflix streamen.

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

In den 50er Jahren entscheidet sich Eilis, Irland zu verlassen und in New York ein neues Leben zu beginnen. Tatsächlich findet sie schon bald einen Job und ihre große Liebe. Doch das Heimweh zerreißt sie und nach tragischen Familienereignissen kehrt sie für einen Besuch zurück. Doch wird es bei diesem Besuch bleiben? Oder kann der charmante Jim sie dazu bewegen, für immer zurückzukehren? Der Film „Brooklyn“ ist nicht nur ein dramatischer Liebesfilm, sondern stellt auch Fragen nach Zugehörigkeit und dem guten Leben. Er ist ab heute bei Disney+ im Programm.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.