Was läuft heute? | The Walking Dead: The Ones Who Live, Out of Touch, Y-Kollektiv: Virtual Influencers: Stehst du auf Fake?

The Walking Dead: The Ones Who Live

Viele Fans haben auf dieses Spin-Off hingefiebert. Der tot geglaubte Rick Grimes will zurück zu seiner Frau finden. Michonne hofft ebenfalls, dass er noch lebt und macht sich auf die Suche. Ob sich die beiden trotz anhaltender Zombie-Apokalypse wiederfinden, könnt ihr jetzt selbst sehen. „The Walking Dead: The Ones Who Live“ startet heute bei MagentaTV.

Out of Touch



In der schwedischen Dramedy-Serie „Out of Touch“ geht es um die erfolgreiche Paartherapeutin Ava (Sara Shirpey), die eine besondere Gabe hat: Sie kann durch Handauflegen in das Innerste ihrer Klienten und Klientinnen blicken. Privat wird ihr das allerdings zum Fluch. „Out of Touch“ gibt es ab sofort in der ZDF-Mediathek.

Y-Kollektiv: Virtual Influencers: Stehst du auf Fake?

Anfang des Jahres gab es einen großen Skandal um einen pornografischen Deepfake, zu dessen Opfer ausgerechnet Megastar Taylor Swift wurde. Wie so etwas passieren kann und warum die immer besser werdende KI-Technologie ein Antrieb für Frauenhass im Netz ist, untersucht die Doku „Y-Kollektiv: Virtual Influencers: Stehst du auf Fake?“. Ihr findet die Doku ab heute in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.