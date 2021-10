Bild: Geheime Unterwelten der SS | ZDF / Privatfoto

Was läuft heute? | The Walking Dead: World Beyond, Murder at my Door, Geheime Unterwelten der SS

Monster, Mörder, Verbrechen

In einer Welt nach dem Beginn der Zombie-Apokalypse reist eine Gruppe Teenager in „The Walking Dead: World Beyond“ quer durchs Land. „Murder at my Door“ erzählt die Geschichten von Menschen, die in ihrem Zuhause ermordet wurden, und die Dokumentation „Geheime Unterwelten der SS“ geht auf Spurensuche in einer ehemaligen Kaserne.