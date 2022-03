Was läuft heute? | The Weekend Away, Der Überfall, beta stories: STRESS

The Weekend Away

Cocktails, Mittelmeersonne und die ganze Nacht durchtanzen. Beth und ihre Freundin wollen mit dem gemeinsamen Wochenendtrip nach Kroatien endlich ihre Freundschaft wieder aufleben lassen. Dabei treiben sie es so wild, dass Beth am nächsten Morgen aufwacht und sich kaum noch an die Nacht erinnern kann, und: Ihre Freundin ist nach der Nacht verschwunden. Und die Polizei hat Beth im Verdacht. Wie es ausgeht bei diesem schiefgelaufenem Wochenendausflug seht ihr beim Netflix-Film „The Weekend Away“.

Der Überfall

Auch in einem Kiosk in Berlin geht ein Überfall schrecklich schief. Doch das ist nur der Anfang. Denn der Überfall löst einen Strudel an Ereignissen aus, der sogar die Tochter der ermittelnden Polizistin mit sich reist. Über sechs Folgen schildert die Serie „Der Überfall“ die ineinander verflochtenen Geschichten aller Betroffenen. Dabei beschreibt jede Folge jeweils einen Tag der Beteiligten. Die Serie startet jetzt in der ZDF-Mediathek und ab morgen jeden Freitag und Samstag um 21:15 Uhr im ZDF.

beta stories: STRESS

Aber auch der Alltag kann nervenaufreibend sein. Immer mehr Menschen leiden unter Stress und für viele psychische Krankheiten ist ein hohes Stresslevel auch ein auslösender Faktor. In drei Dokus widmet sich Moderator Frank Seibert dem Thema, trifft Betroffene und Stress-Forscher, um herauszufinden, woher der Stress kommt und wie man ihn wieder loswird. Alles das gibt’s in der Doku-Reihe „beta stories: STRESS“ in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.